Jagdsaison 2021 : Norweger fangen und töten 575 Wale

Oslo Mit dieser Zahl belegen die Skandinavier einen unrühmlichen Spitzenplatz: In Norwegen sind in der diesjährigen Walfangsaison mehr als 570 Zwergwale getötet worden. Damit bleibt das Land Walfangland Nummer eins.

Wie aus dem jüngsten Fangbericht der norwegischen Fischereiorganisation Råfisklaget hervorgeht, wurden insgesamt 575 der Meeressäuger gefangen. Diese in der Vorwoche gemeldete Zahl sei der derzeit aktuellste Wert, bestätigte ein Sprecher des Fischereiministeriums in Oslo. Gemäß einer Vorschrift der Fischereiverwaltung endete die Walfangsaison am Montag - es kann damit also sein, dass die Zahl noch geringfügig steigt.