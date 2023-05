Ausschreitungen in Cardiff Verkehrsunfall führt zu heftigen Unruhen in Wales

Nach Angaben eines leitenden Beamten am Tatort wurde ein Bürger mit einem verdeckten Ermittler verwechselt und angegriffen. Die Polizei forderte die Menschen via Twitter auf, das Gebiet zu verlassen: „Eine große Anzahl von Beamten ist jetzt damit beschäftigt, den Zusammenstoß zu bewältigen, aber auch die anhaltenden Unruhen am Tatort zu deeskalieren.“ Die Unruhen dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Zeitweise wurden Beamte vor dem Polizeirevier von Ely stationiert, um das Gebäude vor einem möglichen Angriff zu schützen. Ein Dutzend Polizisten wurde verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich.