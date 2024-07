Notstand ausgerufen Feuerwehr kämpft bei extremer Hitze gegen Waldbrand in Nordkalifornien

Bereits am Dienstag galten für fast 90 Millionen Menschen in den USA Hitzewarnungen. Grund waren zwei Hochdruckgebiete, eines an der Pazifikküste und ein zweites über dem Mittleren Westen, das von Kansas und Missouri bis an die Golfküste reichte. In Kalifornien wurde erwartet, dass sich die Hitze im Laufe der Woche nach Norden und Süden ausbreitet. Selbst im für seine kühlen Sommer bekannten San Francisco wurden am Dienstag Höchsttemperaturen von 31 Grad erreicht.