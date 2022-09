Mosquito-Feuer : Tausende Menschen fliehen vor Waldbrand in Kalifornien

Tausende Menschen fliehen vor Waldbrand in Kalifornien

Sacramento Mehr als 10.000 Menschen sind in Nordkalifornien auf der Flucht. Die Flammen wüten auf einer Fläche von rund 200 Quadratkilometern, Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz.

In Nordkalifornien sind mehr als 11.200 Menschen auf der Flucht vor einem sich rasch ausbreitenden Waldbrand. Nach Angaben der Behörden vom späten Dienstagabend sind 5848 Häuser von den Flammen bedroht. Die Flammen wüten in den Wäldern der Sierra Nevada nordöstlich der Landeshauptstadt Sacramento auf einer Fläche von rund 200 Quadratkilometern. Das Feuer breite sich jedoch immer weiter in Richtung Osten aus, hieß es.