Waldbrände in Kalifornien: Bilder zeigen die zerstörte Villa von Gottschalk

Los Angeles Bei den Waldbränden in Kalifornien ist auch die Villa des Moderators Thomas Gottschalk abgebrannt. Bilder zeigen nun das gesamte Ausmaß der Zerstörung. An anderen Orten geht der Kampf gegen die Flammen weiter.

Die verheerendsten Waldbrände der Geschichte Kaliforniens dauern weiter an. Noch immer stehen große Gebiete des US-Bundesstaats in Flammen. Einsatzkräfte gehen davon aus, dass starke Winde und die knochentrockene Landschaft, in die sich die Feuer zunehmend fressen, die Lage verschärfen dürften.

B747 supertanker fighting the fire 🔥 in #California pic.twitter.com/Rx3mHmw50B

Gottschalk selbst hatte sich bereits am Montag schockiert geäußert. „Ich kann dazu gar nichts sagen, weil mir die Worte fehlen“, sagte Gottschalk der „Bild“-Zeitung. „Ich hatte das Gedicht "Der Panther" in der Handschrift von Rainer Maria Rilke an der Wand hängen. Das ist ebenso in Flammen aufgegangen wie das Treppenhaus, durch das meine Kinder immer getobt sind.“