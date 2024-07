Mutmaßliche Brandstiftung Feriendorf in Süditalien wegen Waldbrand evakuiert

Wegen eines schweren Waldbrandes ist in Süditalien ein ganzes Feriendorf mit etwa tausend Urlaubern evakuiert worden. Die Menschen wurden aus der Anlage namens Baia San Felice in der Nähe der Kleinstadt Vieste an der Adria-Küste in Sicherheit gebracht, weil die Flammen bedrohlich nahe kamen.