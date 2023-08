Kanarische Insel Polizei geht bei Waldbrand auf Teneriffa von Brandstiftung aus

Der Waldbrand auf der bei Urlaubern beliebten Kanaren-Insel Teneriffa geht wohl auf Brandstiftung zurück. Die spanische Polizei sieht dies jedenfalls inzwischen als erwiesen an. Das sagte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo auf einer Pressekonferenz. Die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) verfolge in diesem Zusammenhang derzeit drei Ermittlungsstränge. Er hoffe, dass der oder die mutmaßlichen Täter bald dingfest gemacht werden können. Sie hätten „das Leben von Tausenden von Menschen und materielle Gütern in Gefahr gebracht“.