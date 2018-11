Tödlichster Waldbrand in der Geschichte: Zahl der Opfer in Kalifornien steigt auf 42

Paradise Nach dem verheerenden Waldbrand im Norden Kaliforniens ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 42 gestiegen. Die Überreste 13 weiterer Leichen seien entdeckt worden, gaben die Behörden am Montagabend in Paradise bekannt.

In einigen Fällen seien die verkohlten Knochenfragmente so klein gewesen, dass die Gerichtsmedizin einen Drahtkorb zum Sieben und Aussortieren verwendet habe. Die Suche nach weiteren Todesopfern wurde fortgesetzt. Die hohe Zahl macht den Waldbrand zum tödlichsten in der Geschichte Kaliforniens.

Todesopfer wurden den Behörden zufolge in ausgebrannten Autos, in zerstörten Gebäuden oder neben Fahrzeugen entdeckt. Dies bekräftigte Angaben dazu, dass sich die Flammen rasend schnell ausbreiteten und vielen offenbar keine Zeit zur Flucht blieb. Die Ursache des Infernos wurde derweil weiter ermittelt.

Anwohnerin Betsy Ann Cowles, die nahe der Ausbruchsstelle Land besitzt, sagte, einen Tag vor dem Feuer habe ihr der Energieversorger Pacific Gas & Electric Co. per E-Mail geschrieben, dessen Stromleitungen auf ihrem Grundstück machten Probleme. Techniker müssten daher vorbeischauen. PG&E wollte die E-Mail nicht weiter kommentieren.

Ein zweites Feuer im Süden des US-Staats war am Montag mehr als 370 Quadratkilometer groß. Dort stand die Zahl der Todesopfer weiter bei zwei. In der bei Promis beliebten Küstenstadt Malibu schienen die Feuerwehrleute erste Fortschritte gegen die Flammen zu verzeichnen. Die Behörden gaben den wichtigen Highway 101 zwischen Los Angeles und dem Bezirk Ventura County wieder frei. Einige Tausend Anwohner in der Region durften in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.