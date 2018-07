Waldbrände in Griechenland - Touristin aus Wuppertal entkommt

Düsseldorf Schwere Waldbrände nahe der griechischen Hauptstadt Athen haben Dutzenden Menschen das Leben gekostet. Retten konnte sich die 21-jährige Alina Marzin aus Wuppertal mit ihrer Familie. Wir haben mit ihr gesprochen.

Dutzende Tote und Hunderte Verletzte: Griechenland erlebt derzeit die schlimmsten Waldbrände seit einem Jahrzehnt. Allein in einem Anwesen im kleinen Badeort Mati in der Nähe von Athen sind 26 Menschen in den Flammen ums Leben gekommen. Im selben Ort war zur Zeit des Feuers Alina Marzin, 21 Jahre, aus Wuppertal für einen Badeurlaub in einem Hotel einquartiert. Im Interview erzählt sie, wie sie mit ihrer Familie die Feuernacht überlebt hat.