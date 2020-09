Feuer in den USA : Drei Tote bei Waldbränden in Kalifornien - Städte in Oregon verwüstet

Glut und Flammen des Feuers von Oroville, Kalifornien am Mittwoch. Foto: AP/Noah Berger

Oroville/Shaver Lake In der Geschichte findet sich kein Beispiel für das Tempo, mit dem sich ein Feuer ausbreitete, das am Mittwoch in Kalifornien durch Winde angefacht wurde. Auch an anderen Orten der US-Westküste

In Kalifornien haben heftige Böen einen drei Wochen alten Waldbrand explosionsartig auflodern lassen. Drei Menschen seien getötet worden, teilte der Bezirkssheriff von Butte County am Mittwoch (Ortszeit) mit. Nach Angaben der Verkehrspolizei starb einer von ihnen offenbar bei dem Versuch, mit seinem Auto vor den Flammen zu fliehen.

Der Klimaforscher Daniel Swain von der University of California sagte, das Feuer bei Oroville, 200 Kilometer nordöstlich von San Francisco habe sich binnen 24 Stunden 40 Kilometer weit ausgebreitet und mehr als 1000 Quadratkilometer niedergebrannt. Die rasende Geschwindigkeit, mit die die Feuer derzeit um sich griffen, sei historisch ohne Beispiel.

In Oroville mussten etwa 20.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Flammen bedrohten auch die Stadt Paradise, die erst vor knapp zwei Jahren von einem der schlimmsten Brände in der Geschichte Kaliforniens verwüstet worden war. Fliehende Einwohner verursachten Verkehrsstaus. In dichtem Qualm zeigte der Himmel unheimliche Farben von orange über kirschrot bis schwarz. Ascheregen ging nieder. „Es war äußerst furchterregend und hässlich“, sagte Bürgermeister Steve Culleton. Die Menschen verfielen in Angst und Panik, denn ihnen stecke noch der Schrecken des Feuers vom November 2018 in den Knochen als es in Paradise 85 Tote gab.

Busch- und Waldbrände haben in Kalifornien in den vergangenen Jahren stark zugenommen, wofür Experten die Erderwärmung mitverantwortlich machen. In Kalifornien sind in diesem Jahr bereits mehr als 9300 Quadratkilometer Wald und Buschland verbrannt. Dabei hat der schlimmste Teil der Waldbrandsaison gerade erst begonnen. Mehr als 14.000 Feuerwehrleute kämpften aktuell gegen mehr als zwei Dutzende Brände.

Flammenmeere wüteten am Mittwoch nicht nur in zahlreichen Regionen Kaliforniens, sondern auch in den Bundesstaaten Oregon und Washington. Die betroffenen Gebiete reichten von Gegenden im Norden von Washington an der Grenze zu Kanada bis zum äußersten Süden von Kalifornien an der Grenze zu Mexiko. Die Behörden warnten die Bevölkerung vor Todesgefahr durch die Flammen.

Die Ausbreitung der Brände wurde seit dem Wochenende durch eine Hitzewelle und trockene Winde begünstigt. Hunderte weitere Häuser wurden seither vernichtet. In Oregon wurden mindestens fünf Städte durch die Flammen "erheblich zerstört", wie Gouverneurin Kate Brown mitteilte. Auch Todesopfer seien zu erwarten.

Es könne zum "größten Verlust von menschlichem Leben und Eigentum" durch Busch- und Waldbrände in der Geschichte von Oregon kommen, sagte Brown. Auch der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, bezeichnete das Ausmaß der Brände als "beispiellos und herzzerreißend".

(peng/dpa/AFP)