Naturkatastrophe in Chile Mindestens 99 Menschen sterben bei Waldbränden

Bei heftigen Waldbränden in Chile ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 99 gestiegen. Mehr als 300 Menschen wurden noch vermisst. Wie die Gerichtsmedizin des südamerikanischen Landes am Sonntag mitteilte, konnten zunächst nur 32 Opfer identifiziert werden. Zuvor hatte Präsident Gabriel Boric bei einem Besuch in Quilpué westlich der besonders betroffenen Küstenstadt Viña del Mar von 64 Toten gesprochen.