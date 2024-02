Naturkatastrophe in Chile Mindestens 56 Menschen sterben bei Waldbränden

Bei heftigen Waldbränden in Chile ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 56 gestiegen. Das sagte der Gouverneur von Valparaíso, Rodrigo Mundaca, am Sonntag. Präsident Gabriel Boric reiste in die Katastrophenregion und besuchte in der Stadt Viña del Mar Verletzte im Krankenhaus. „Das Wichtigste ist jetzt, Leben zu retten und die Brände zu löschen“, sagte er.