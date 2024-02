Naturkatastrophe in Chile Zahl der Toten bei Waldbränden steigt auf 112

Bei den heftigen Waldbränden in Chile sind bisher mindestens 112 Menschen ums Leben gekommen. 32 der Opfer seien bereits identifiziert, teilte das Innenministerium des südamerikanischen Landes am späten Sonntagabend (Ortszeit) weiter mit. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter steigen. Allein in der Küstenstadt Viña del Mar wurden noch rund 370 Menschen vermisst, wie die Zeitung „El Mercurio unter Berufung auf Bürgermeisterin Macarena Ripamonti berichtete.