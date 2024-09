Feuerwehr am Boden und in der Luft Waldbrände in Argentinien – Hunderte Touristen in Sicherheit gebracht

Während heftiger Waldbrände sind in Argentinien Hunderte Touristen in Sicherheit gebracht worden. Einsatzkräfte führten 435 Wanderer vom Berg Campaquí in der Provinz Córdoba, wie die örtliche Polizei mitteilte. In der Ortschaft Capilla del Monte wurden Medienberichten zufolge zwei Viertel evakuiert. Weil der Rauch die Sicht einschränkte, sperrte die Polizei zudem eine Bundesstraße für den Autoverkehr.