2000 Wohngebäude von Flammen bedroht : Waldbrände im US-Bundesstaat Oregon zerstören fast 100.000 Hektar Vegetation

Los Angeles Ein großer Teil der von den Feuern betroffenen Flächen liegt in Naturschutzgebieten. 1200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Nur ein Teil der Brände konnte bisher unter Kontrolle gebracht werden.

Im US-Westküstenstaat Oregon sind bei großflächigen Waldbränden fast 100.000 Hektar Vegetation verbrannt. Westlich der Großstadt Eugene hätten sich die Flammen in den vergangenen Tagen „extrem“ ausgebreitet und seien vollständig außer Kontrolle, erklärte die US-Waldbrandbekämpfungsbehörde NWCG am Montag. In mehreren Landkreisen in Oregon wurden von den Flammen bedrohte Ortschaften evakuiert.