Wälder und Mülldeponie in Flammen Guatemala ruft wegen Bränden Katastrophenzustand aus

Präsident Bernardo Arévalo hat wegen zahlreicher Waldbrände den Katastrophenzustand für Guatemala ausgerufen. Das zentralamerikanische Land kämpfte am Mittwoch (Ortszeit) gegen mehr als 40 Waldbrände, wie die Nachrichtenagentur Prensa Comunitaria berichtete. Auch die zweitgrößte Mülldeponie des Landes steht in Flammen, die Hauptstadt Guatemala-Stadt ist in giftigen Smog gehüllt.