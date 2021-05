Kritik von Tierschützern : Wahlkampfauftritt in Kalifornien mit lebendigem Bären

Los Angeles Ungewöhnliche Wahlkampfbegleiter ziehen Aufmerksamkeit auf sich, schüren aber auch Kritik. John Cox möchte in Kalifornien Gouverneur werden und lässt sich dabei von einem Braunbären begleiten.

Der Schöne und das Biest: Um seinem Wahlkampfmotto Ausdruck zu verleihen, hat ein republikanischer Gouverneurskandidat in Kalifornien einen lebendigen Bären zu einer Wahlkampfveranstaltung mitgebracht. John Cox will dem demokratischen Gouverneur Gavin Newsom das Amt streitig machen, den er wegen seines gepflegten Äußeren als "den Schönen" bezeichnet. Cox selbst sieht sich als "Biest", das die Politik in dem US-Bundesstaat aufrütteln will.