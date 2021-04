Waffengewalt in den USA : Polizei erschießt bewaffneten Schüler in Tennessee

Knoxville In einer Schule im US-Staat Tennessee hat ein Schüler nach Behördenangaben auf Polizisten geschossen und ist von diesen getötet worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Beamten seien wegen eines möglichen Schützen an der Austin-East Magnet High School in Knoxville alarmiert worden, sagte der Chef des Landeskriminalamts, David Rausch, am Montag. Die Polizisten hätten den Schüler in einer Toilette gestellt und aufgefordert herauszukommen. Der habe jedoch das Feuer eröffnet, woraufhin die Beamten zurückgeschossen hätten.

"Der Verdächtige wurde am Tatort für tot erklärt und als Schüler der Austin-East Schule identifiziert", erklärte Rausch, am Montagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. In ersten Polizeimeldungen hatte es geheißen, es lägen Angaben über mehrere Schussopfer vor. Die genauen Hintergründe der Tat bleiben weiter unklar, die Ermittlungen zum Fall dauern an.

Seit Mitte März kam es in den USA zu mehrerer schweren Zwischenfällen mit Waffengewalt. Im Großraum Atlanta wurden acht Menschen in Massagesalons getötet. In Boulder im Bundesstaat Colorado starben zehn Menschen bei Schüssen in einem Supermarkt. In Orange in Kalifornien kamen in einem Bürogebäude vier Menschen ums Leben, darunter ein Neunjähriger. In einer Fabrik in Texas erschoss vergangene Woche ein Mitarbeiter einen Mann und verletzte sechs weitere, bevor er festgenommen wurde.