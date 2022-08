Der Sommermonat Juli ist heiß und trocken gewesen. In einigen Teilen Europas, etwa in Portugal und Frankreich, brennen die Wälder. Mehrere Hundert Einsatzkräfte sowie Löschflugzeuge befinden sich augrunddessen im Einsatz. In Frankreich musste eine Autobahn wegen der starken Rauchentwicklung gesperrt werden. Ein Überblick in Bildern. (Quelle: AFP)

In Frankreich, Aubais, steigt am 29. Juli 2022 dichter weißer Rauch neben einer Autobahn von einem Waldbrand auf.