Wende im Fall des Wachkoma-Patienten : Vincent Lambert soll doch weiterleben

Vincent Lambert in seinem Krankenbett (Archivbild). Foto: AFP/-

Reims Das Ringen um Leben oder Tod von Wachkoma-Patient Vincent Lambert geht weiter. Nachdem die Ärzte nach einer Gerichtsentscheidung die künstliche Ernährung des 42-jährigen Franzosen beendet hatten, hat nun ein Berufsgericht ihre Wiederaufnahme angeordnet.

Überraschende Wendung im Fall Vincent Lambert: Ein französisches Berufungsgericht hat die Wiederaufnahme der lebenserhaltenden Maßnahmen von Frankreichs bekanntestem Wachkoma-Patienten angeordnet. Die Ernährung und Flüssigkeitszufuhr müssten vorerst aufrecht erhalten werden, urteilte das Pariser Berufungsgericht am späten Montagabend nach Angaben des Anwalts der Familie und nach MedienbericVinhten. Nun muss ein UN-Ausschuss über den Fall entscheiden.

Ärzte im Uniklinikum Reims hatten die Behandlung von Vincent Lambert am Montagmorgen gestoppt - ein jahrelanger Rechtsstreit war vorausgegangen. Die Eltern des 42-Jährigen wollten den Tod ihres Sohnes mit aller Macht verhindern und gingen gegen die Entscheidung vor.

Lambert war vor rund zehn Jahren bei einem Verkehrsunfall verunglückt und hatte sich schwer am Kopf verletzt. Er befindet sich seitdem in einem vegetativen Zustand. Die Familie hatte sich in Frankreich durch sämtliche Instanzen geklagt, um den Tod ihres Sohnes zu verhindern.