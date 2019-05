Wachkoma-Patient in Frankreich : In dieser Woche darf Vincent Lambert sterben

Reims Vincent Lambert ist Frankreichs bekanntester Wachkoma-Patient. Nach zehn Jahren wollen die Ärzte die künstliche Ernährung einstellen. Die streng katholische Familie wehrte sich bis zuletzt.

Nach jahrelangem Rechtsstreit soll der bekannteste Koma-Patient Frankreichs sterben: In der Uniklinik von Reims in Ostfrankreich wollen die Ärzte in der kommenden Woche die künstliche Ernährung von Vincent Lambert beenden - gegen den erbitterten Widerstand der Eltern, die für das Leben ihres Sohnes durch alle Instanzen gegangen sind. Der heute 42-Jährige liegt seit einem Motorradunfall vor gut zehn Jahren in einer Art Wachkoma.