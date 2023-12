Weitere Tote Zahl der Opfer nach Vulkanausbruch in Indonesien gestiegen

Mehr als 50 Bergsteiger waren nach der ersten Eruption am Sonntag gerettet worden, elf Todesfälle waren zunächst behördlich bestätigt worden. Am Montag kam es zu einem weiteren, bis zu 800 Meter hohen Ausstoß heißer Asche, was die Such- und Rettungsbemühungen zeitweise zum Erliegen brachte.