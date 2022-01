Vulkan in Tonga : Viele Inseln weiter von der Außenwelt abgeschnitten

Wellington/Nuku'alofa Die neuseeländische Regierung hat Schiffe mit Hilfsgütern nach Tonga geschicht. Zu einigen Regionen gibt es immer noch keinen Kontakt. Zwei Todesfälle wurden mittlerweile bestätigt.

Der Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai hatte am Samstag eine gigantische Aschewolke kilometerweit in die Höhe geschleudert und Tsunami-Wellen entfacht, die selbst in Japan, Alaska und Südamerika noch an die Küsten schwappten. Der Vulkan liegt nur 65 Kilometer von Tongas Hauptstadt Nuku'alofa entfernt. Der unter der Wasseroberfläche liegende Feuerberg ist 1800 Meter hoch und 20 Kilometer breit. Das Archipel Tonga hat rund 107 000 Einwohner.