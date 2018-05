Vulkan Kilauea auf Hawaii

Honolulu Auf Hawaii spielen sich weiterhin dramatische Szenen ab. Seit dem Ausbruch des Vulkans Kilauea wurden mehr als 30 Häuser zerstört. Ein Video dokumentiert, wie verheerend sich die Lava ausbreitet.

Dutzende weitere Häuser seien in Gefahr, erklärte die Zivilschutzbehörde des US-Archipels im Pazifik am Montag. Die Evakuierungsanordnung für die von Lavamassen und giftigen Gasen bedrohten Orte Leilani Estates und Lanipuna Gardens blieb in Kraft. Hunderte Menschen waren betroffen. Die Behörde warnte die Anwohner vor einer hohen Konzentration von Schwefeldioxid.