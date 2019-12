Kostenpflichtiger Inhalt: Viele Tote nach Vulkan-Katastrophe : Am Höllenschlund von White Island

Foto: dpa/George Novak 6 Bilder Mehrere Tote nach Vulkan-Ausbruch in Neuseeland.

Rotoroa Der stinkende Höllenschlund von White Island in Neuseeland lockt jährlich Tausende Touristen an. Unser Autor war erst vor wenigen Tagen noch dort. Und erinnert sich nun mit einem mulmigen Gefühl an den Besuch.