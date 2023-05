Italien, Mexiko und Co. Die spektakulärsten aktiven Vulkane der Welt

Vesuv, Italien

Laut vieler Vulkanologen ist der Vesuv einer der gefährlichsten Vulkane in Europa, wenn nicht gar der ganzen Welt. Der Vesuv ist oft jahrhundertelang still und bricht dann umso heftiger aus. So auch am 24. August 79 n. Chr., als er die Stadt Pompeji unter sich begrub und mindestens 15.000 Menschen ums Leben kamen. Es war einer der bekanntesten Vulkanausbrüche der Geschichte. Das letzte Mal kam es am Vesuv 1944 zu einer kleineren Eruption. Heute leben in Neapel, am Fuße des Vulkans, rund drei Millionen Menschen.