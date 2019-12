Retter bei Vulkan-Katastrophe in Neuseeland : „Die Verbrennungen der Opfer waren schrecklich“

Auckland Auch Tage nach dem plötzlichen Vulkan-Ausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island ist nicht klar, wie viele Menschen das Unglück überlebt haben. Jetzt hat ein Ersthelfer die dramatischen Eindrücke kurz nach der Katastrophe geschildert.

Auf der Insel angekommen flog Law mit dem Helikopter in den Krater des Vulkans. „Bis auf 60 Meter“, erzählt er: „Wir konnten die Menschen aus der Luft sehr gut sehen. Sie lagen am Boden oder hatten Arme und Beine weit von sich gestreckt. Wir suchten nach einem Ort, an dem wir landen konnten.“ Also landeten die Piloten in der Mitte der Insel. „Wir gingen umher und kümmerten uns um Menschen, die in großer Not waren. Wir wollten sie beruhigen“, berichtet Law.