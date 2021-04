Evakuierung eingeleitet : Vulkan auf St. Vincent ausgebrochen - 16.000 Menschen bedroht

Beim Ausbruch des Vulkans La Soufriere auf der östlichen Karibikinsel St. Vincent steigt Asche in die Luft. Foto: AP/Kepa Diez Ara

San Juan Seit Tagen rumort es im Inneren des Bergs auf einer Karibikinsel, jetzt kommt es zur Eruption. Die Regierung bringt die Menschen aus der Gefahrenzone in Sicherheit. Auch Kreuzfahrtschiffe sollen helfen.

Auf der Karibikinsel St. Vincent ist der Vulkan La Soufrière am Freitag explosionsartig ausgebrochen. Die Aschesäule des Vulkans sei bis zu zehn Kilometer weit aufgestiegen, sagte Erouscilla Joseph, die Direktorin des Seismischen Zentrums der University of the West Indies. Zuvor waren Evakuierungen angeordnet worden.