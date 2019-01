Anwältin schießt gegen US-Sänger: R. Kelly soll mutmaßliches Opfer bedroht haben

New York Mehrer Frauen werfen US-Sänger R, Kelly sexuellen Missbrauch vor. Jetzt sagt die Anwältin eines mutmaßlichen Opfers, Kelly habe versucht die Frau zum Schweigen zu bringen.

Kelly soll angeblich eines seiner mutmaßlichen Missbrauchsopfer bedroht haben, um die Klage der Frau gegen ihn abzuwenden und sie zum Schweigen zu bringen. Das erklärte die prominente Anwältin Gloria Allred am Montag in New York. Sie vertritt derzeit drei Frauen, die Kelly sexuellen oder andere Formen von Missbrauch vorwerfen. „Er kann und wird seine mutmaßlichen Opfer nicht einschüchtern“, sagte Allred.