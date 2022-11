Vorwurf der Korruption​: Benko und andere Unternehmer in Wien vor Gericht​

Wien Immobilien-Großunternehmer sollen laut Staatsanwaltschaft einen Lokalpolitiker bestochen haben. Auf der Anklagebank sitzt auch Milliardär René Benko. Die Verteidiger fordern Freisprüche.

Zu Beginn eines Bestechungsprozesses gegen Kaufhaus-Investor René Benko und andere Immobilienunternehmer in Wien hat der Staatsanwalt ein Signal gegen politische Korruption gefordert. „Hohes Gericht, setzen Sie ein Zeichen. Zeigen Sie, dass der Kampf gegen Korruption nicht sinnlos ist“, sagte er am Dienstag im Landgericht. Er verwies indirekt auf die zahlreichen Korruptionsermittlungen gegen österreichische Spitzenpolitiker, die zuletzt Schlagzeilen machten. Die Verteidiger der zehn Beschuldigten forderten Freisprüche, da ihre Spenden nach ihrer Darstellung mit keinerlei Gegengeschäften verbunden waren.

In dem Verfahren steht der ehemalige grüne Stadtpolitiker Christoph Chorherr im Mittelpunkt. Er soll laut Anklage von neun Unternehmern und Managern insgesamt etwa 1,6 Millionen Euro an Spenden für gemeinnützige Zwecke angenommen haben. Das Geld ging an einen von Chorherr geleiteten Verein, der Schulen in Südafrika finanziert. Im Gegenzug soll sich Chorherr als einflussreicher Gemeinderat für deren Immobilienprojekte eingesetzt haben, nachdem die Grünen 2010 in der Wiener Stadtregierung das Ressort für Stadtentwicklung übernommen hatten.