Nach Tod eines Helfers am K2 Norwegische Rekordbergsteigerin Kristin Harila verteidigt sich

Viele Nutzer der Onlinenetzwerke reagierten empört, zumal Harila noch am selben Abend im Basislager ihren Weltrekord feierte. „Niemand wird sich an Deinen sportlichen Erfolg erinnern, nur an deine Unmenschlichkeit“, schrieb ein Instagram-Nutzer. In einem weiteren Kommentar hieß es: „An Deinen Händen klebt das Blut der Sherpas“.