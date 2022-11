Vorfall nahe Boston : SUV rast in Apple-Laden und tötet einen Menschen

Rettungskräfte am Unfallort in Hingham. Foto: AP/Greg Derr

Boston Nahe der US-Großstadt Boston ist ein Auto in einen Apple-Laden gerast und hat mindestens einen Menschen getötet. 16 Menschen wurden nach dem Vorfall in der Stadt Hingham im Bundesstaat Massachusetts in Krankenhäuser gebracht, wie Staatsanwalt Tim Cruz am Montag sagte.

Ein SUV sei durch die Glasfront des Geschäfts gefahren und habe „mehrere Menschen gerammt“, sagte Cruz. Unklar war zunächst, ob es sich um einen Unfall oder einen Angriff handelte.

Die Polizei war gegen 10.45 Uhr (Ortszeit) alarmiert worden. US-Medien zeigten Bilder, wie Rettungskräfte Verletzte auf Tragen aus dem Laden bringen. In der Glasfront des Geschäfts klaffte ein großes Loch. Die Rettungskräfte waren mit 14 Rettungswagen und sieben Feuerwehrwagen im Einsatz, wie der örtliche Feuerwehrchef Steve Murphy vor Ort sagte.

(felt/AFP)