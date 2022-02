Vorfall in Paris : Polizisten schießen auf Angreifer mit Messer

Paris Mit einem Messer hat eine Person am Montagmorgen in Frankreich eine Polizeistreife bedroht. Die Beamten haben laut Innenminister von ihren Waffe Gebrauch gemacht und so „die Gefahr für sich und die Fahrgäste abgewendet“.

Der Vorfall ereignete sich gegen 7.00 Uhr im öffentlichen Verkehr des Großraums Paris, wie Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter mitteilte. Die Beamten hätten von der Waffe Gebrauch gemacht und so „die Gefahr für sich und die Fahrgäste abgewendet“. Zum Zustand des Angreifers gab es zunächst keine Angaben. Auf sozialen Medien veröffentlichten Nutzer Aufnahmen, die vom Bahnhof Paris-Nord stammen sollen: Ein kurzer Videoausschnitt, der nicht unmittelbar verifiziert werden konnte, zeigt bewaffnete uniformierte Männer, bevor Schüsse zu hören sind.

(lha/dpa)