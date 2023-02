Vor Libyen Vermutlich 73 Migranten bei Schiffsunglück gestorben

Den Angaben zufolge hatte das Boot die libysche Küste am Dienstag mit 80 Menschen an Bord Richtung Europa verlassen und war kurz darauf gekentert. Sieben Insassen hätten es „unter extrem schwierigen Bedingungen zurück an die libysche Küste geschafft“, teilte die IOM mit. Sie würden derzeit im Krankenhaus versorgt.