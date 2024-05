Boot aus Tunesien Seenotretter bergen Leiche eines Säuglings vor Lampedusa

Die „Humanity 1“ steuert Livorno an. Der Hafen in der Toskana war den Helfern eigenen Angaben nach zwei Rettungseinsätzen zugewiesen worden, bei denen sie am Montag 100 Menschen retteten. Auf der Route habe die Besatzung dann zwei weitere Boote entdeckt - darunter das mit dem toten Baby. An Bord des Rettungsschiffs waren nach Angaben von SOS Humanity 185 Überlebende. Die Menschen seien teilweise extrem erschöpft, seekrank oder hätten Verbrennungen. Die entstehen, wenn die Haut mit Meerwasser und Benzin auf den Booten in Kontakt kommt.