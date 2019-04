Vor Columbine-Jahrestag : Nach Drohungen - „gefährliche“ 18-Jährige in Colorado ist tot

Nach Drohungen - „gefährliche“ 18-Jährige in Colorado ist tot

Washington Eine bewaffnete 18-Jährige, nach der die Polizei vor dem 20. Jahrestag des Massakers an der amerikanischen Columbine-Highschool gefahndet hat, ist tot.

Das teilte die Bundespolizei FBI in Denver im US-Bundesstaat Colorado am Mittwoch auf Twitter mit. Zu Einzelheiten machte die Polizei keine Angaben. Davor hatte das FBI mitgeteilt, es bestehe keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit. Aus Angst vor einem möglichen Angriff der 18-Jährigen waren die Columbine-Highschool und zahlreiche andere Schulen im Großraum Denver am Mittwoch geschlossen geblieben.