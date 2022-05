In 19 Stunden von London nach Sydney : Qantas will 2025 längste Nonstop-Flüge der Welt starten

Sydney Die „Tyrannei der Entfernung“ soll bald ein Ende haben: Die australische Fluggesellschaft Quantas will nämlich die längsten Nonstop-Flüge der Welt anbieten. Ab 2025 sollen zunächst London und New York mit australischen Metropolen verbunden werden.

Die australische Fluggesellschaft Qantas will ab Ende 2025 die längsten Nonstop-Flüge der Welt in ihr Streckennetz aufnehmen. Die Flüge sollen in rund 19 Stunden australische Metropolen an der Ostküste wie Sydney und Melbourne zunächst mit London und New York verbinden. Die zu diesem Zweck georderten zwölf Maschinen des Typs Airbus A350-1000 könnten in Zukunft aber auch andere Städte wie Frankfurt und Paris direkt mit Zielen in Down Under verbinden, teilte Qantas am Montag mit.