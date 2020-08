Im italienischen Piemont : Von Bergstraße abgekommen - Fahrer und vier Jugendliche tot

Castelmagno Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Bergstraße im italienischen Piemont sind der Fahrer und vier jugendliche Insassen im Alter von 14 bis 17 Jahren gestorben. Sie wollten sich auf dem Berg die Sterne ansehen.

Wie die Einsatzkräfte mitteilten, war der Geländewagen am frühen Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Fahrer war 24 Jahre alt. Vier Personen im Alter von 17 bis 24 Jahren, die sich ebenfalls in dem SUV befanden, wurden bei dem Unfall in Castelmagno in der Provinz Cuneo teils schwer verletzt und in Kliniken gebracht. „Wir haben in einer Nacht die Hälfte der jungen Leute unseres Dorfes verloren“, sagte Bürgermeister Alberto Bianco der Nachrichtenagentur Adnkronos. Das kleine Dorf habe nur wenige Dutzend Einwohner.