Nach zwei Jahren im Iran Freigelassener schwedischer Diplomat verlobt sich direkt nach Landung

Ein am Dienstag von der schwedischen Regierung veröffentlichtes Video zeigt, wie Floderus nach seiner Landung am Samstag am Flughafen vor seinem Freund niederkniet, bevor dieser nickt und Ja sagt. Anschließend küsst sich das Paar unter dem Beifall von Familie, Freunden und des schwedischen Regierungschefs Ulf Kristersson.