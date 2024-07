Nach Kontakt mit Milchkühen Vierter Fall von Vogelgrippe beim Menschen in den USA

Die Patientin in Colorado habe lediglich leichte Symptome der Vogelgrippe an den Augen gezeigt und ein antivirales Medikament erhalten. Seitdem habe sie sich erholt, hieß es. Die CDC rief jedoch erneut zu Vorsichtsmaßnahmen für Farmarbeiter auf, die mit infizierten Kühen in Kontakt kommen. Hinsichtlich des Falls in Colorado würden „weitere genetische Analysen“ vorgenommen, um mögliche Virus-Varianten zu erkennen, was „die Risikobewertung“ der Behörde für die Bevölkerung „ändern könnte“.