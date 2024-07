Vogelgrippe in Australien McDonald's begrenzt sein Frühstücksei-Angebot

In Australien muss die Fastfood-Kette McDonald's wegen der Vogelgrippe und der daraus resultierenden Eierknappheit ihr Frückstücksangebot einschränken. Frühstück gebe es vorerst nur noch bis 10.30 Uhr und nicht wie sonst bis 12.00 Uhr, teilte McDonald's mit. „Aufgrund der aktuellen Herausforderungen in der Branche steuern wir das Angebot an Eiern sorgfältig“, hieß es in einer Mitteilung an die Kunden.