Seit 20 Jahren offiziell anerkannt Vodou oder Voodoo ist Volksreligion in Haiti

Ein Voodoo-Pilger badet in einem Wasserfall, dem reinigende Kräfte zugesprochen werden, während einer jährlich stattfindenden Zeremonie zu Ehren von Haitis berühmtester Schutzpatronin, „Our Lady of Mount Carmel“, die als Liebesgöttin in die haitianische Voodoo-Kultur integriert wurde.