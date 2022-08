Nach 26 Jahren Ehe : Vitali Klitschko und Ehefrau Natalia lassen sich scheiden

Kiew Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, und seine Frau Natalia wollen sich scheiden lassen. Seit Jahren lebten sie laut Klitschko in unterschiedlichen Ländern und unterschiedliche Leben. Nun wollen sie die bereits länger feststehende Entscheidung offiziell machen.

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew , Vitali Klitschko , und seine in Deutschland lebende Frau Natalia wollen sich scheiden lassen. „Das ist der Wunsch beider Seiten“, sagte der 51-Jährige der ukrainischen Internetseite „Babel“ in einem am Montag veröffentlichten Interview. Seine Noch-Ehefrau (48), die bereits vor Jahren nach Hamburg gezogen ist, und er hätten aber weiterhin eine gute Beziehung und achteten einander, betonte Klitschko.

Klitschko trat vor allem in den ersten Kriegswochen öffentlich häufig in Erscheinung, als russische Truppen bis in Kiewer Vororte vorrückten. Immer wieder richtete sich der Politiker damals in Videoansprachen an seine Mitbürger, informierte über das Kampfgeschehen und sprach Mut zu. Natalia wiederum beteiligte sich in Hamburg an Anti-Kriegs-Kundgebungen. Von ihr war zunächst trotz Anfrage keine Stellungnahme zu erhalten.