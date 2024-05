Passanten zeigen Hakenkreuze Livestream-Portal zwischen Dublin und New York gestoppt

Eigentlich hätten die Bildschirme bis Herbst aktiv sein sollen. Sie wurden aber am Montagabend abgestellt, nachdem Videoaufnahmen in den sozialen Medien aufgetaucht waren, in denen Menschen an den zwei Orten mit ihrem Verhalten negativ auffielen. Ein Model in New York zeigte sich mit nackter Brust, in Dublin wurden sogar Hakenkreuze und Bilder des beim Terroranschlag 2001 in New York in Flammen aufgegangenen World Trade Centers gezeigt. Am Dienstag waren die Bildschirme wieder in Betrieb, sollten aber am Abend wieder ausgeschaltet werden, wie Behördenvertreter in New York und Dublin mitteilten.