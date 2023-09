Weltraumunternehmen Virgin Galactic Milliardär bringt weitere Touristen für Kurztrip ins All

Drei weitere Touristen haben mit dem Weltraumunternehmen Virgin Galactic des britischen Milliardärs Richard Branson einen Kurztrip ins All unternommen. Zwei britische und ein US-amerikanischer Unternehmer seien am Freitag mit der „VSS Unity“ von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat New Mexico gestartet und rund eine Stunde später wieder gelandet, teilte das Unternehmen mit. Die drei Passagiere, die auch für einige Minuten Schwerelosigkeit erlebten, hätten ihre Tickets schon vor vielen Jahren gekauft.