Anwalt teilt mit : Eltern von Koma-Patient Lambert wollen Sohn sterben lassen

Lambert war vor rund zehn Jahren bei einem Verkehrsunfall verunglückt und hatte sich schwer am Kopf verletzt. Foto: dpa/L'union De Reims

Paris Seit Jahren kämpfen die Eltern von Vincent Lambert um die lebensverlängernden Maßnahmen für ihren Sohn. Nach zahlreichen Gerichtsverhandlungen und Schlammschlachten wollen sie nun nichts mehr unternehmen, um ihm das Leben zu verlängern.

Die Eltern von Frankreichs wohl bekanntestem Wachkoma-Patienten wollen ihren Sohn sterben lassen. „Wir können uns heute nicht mehr vorstellen, den tödlichen Prozess aufzuhalten“, sagte der Anwalt der Eltern, Jean Paillot, am Montag dem Sender Franceinfo. Die Behandlung von Vincent Lambert war am vergangenen Dienstag nach einem juristischen Tauziehen erneut eingestellt worden. Seitdem habe sich Lamberts Zustand verschlechtert, so Paillot. Weiter vor Gericht gegen den Stopp der Behandlung vorzugehen, sei „unangemessene Hartnäckigkeit“.