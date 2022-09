Tragödie in Vietnam : Mindestens 23 Tote bei Brand in Karaoke-Bar

Hanoi Das Feuer in der vietnamesischen Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt brach offenbar durch einen Kurzschluss aus. Die Suche nach weiteren Opfern läuft. Regierungschefin Pham Minh Chinh ordnet landesweite Sicherheitsprüfung von Karaoke-Bars an.

Bei einem Brand in einer Karaoke-Bar in Vietnam sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen wurden nach Behördenangaben in der Nacht zum Mittwoch verletzt, als die Bar in Thuan An, einer Vorstadt der Wirtschaftsmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt, vermutlich nach einem Kurzschluss in Brand geriet. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauerte noch an.

In Vietnam kommt es häufig zu Bränden. Die Brandschutzvorschriften sind lax und die Feuerwehr ist häufig schlecht ausgerüstet. 2018 waren bei einem Brand in einem Wohnhochhaus in Ho-Chi-Minh-Stadt 13 Menschen ums Leben gekommen. 2016 starben bei einem Feuer in einer Karaoke-Bar in der Hauptstadt Hanoi 13 Menschen, die in den schallgeschützten Kabinen gefangen waren. Im vergangenen Monat starben drei Feuerwehrleute bei Löscharbeiten in einer anderen Karaoke-Bar in Hanoi.