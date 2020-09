In Vietnam beschlagnahmt : Benutzte Kondome sollten als neu verkauft werden

In Vietnam beschlagnahmt

Säckeweise Kondome liegen zum Verpacken für den Weiterverkauf auf einem Tisch in einer Fabrik in Binh Duong (Vietnam). Foto: dpa/Uncredited

Hanoi Hunderttausende Kondome lagen in einer vietnamesischen Lagerhalle bereit, um gewaschen, verpackt und als neu verkauft zu werden. Noch offen ist die Frage, wer die gebrauchten Kondome angeliefert hat.

Die Polizei in Vietnam hat Medienberichten zufolge mehr als 300.000 benutzte Kondome in einer Lagerhalle beschlagnahmt, die dort gewaschen, verpackt und anschließend als neu auf den Markt gebracht werden sollten. Die gebrauchten Präservative lagen den Berichten zufolge verstreut auf dem Boden der Lagerhalle in der Provinz Binh Duong nördlich von Ho-Chi-Minh-Stadt.