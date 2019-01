Es war wohl ein Gasleck : Vier Tote nach Explosion in Pariser Bäckerei

Foto: AFP/THOMAS SAMSON 5 Bilder Verletzte bei schwerer Explosion mitten in Paris

Paris Bei der schweren Explosion in einer Pariser Bäckerei sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Feuerwehrleute. Ursache für das Unglück war vermutlich ein Gasleck.

Das teilte der französische Innenminister Christophe Castaner mit. Zuvor hatte die Feuerwehr von 36 Verletzten gesprochen, darunter zwölf in kritischem Zustand.

Die Explosion ereignete sich in der Rue de Trèvise im 9.

Arrondissement und richtete hohen Schaden an. Fenster in der Umgebung zertrümmert, Autos herumgewirbelt. Häuser in der Nachbarschaft wurden evakuiert. Explosionsursache sei vermutlich ein Gasleck, hieß es.

Castaner sagte, die Lage sei unter Kontrolle, vom Anblick des Schadens sei er schockiert. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein Angestellter eines gegenüber der Bäckerei liegenden Hotels sagte, er habe am Morgen gesehen, wie Feuerwehrmänner in die Bäckerei gegangen seien. Er habe zunächst einen Fehlalarm vermutet. Dann habe es plötzlich eine gewaltige Explosion gegeben, eine große Druckwelle habe auch das Hotel erfasst. Er habe gerade noch "vor einer Menge Rauch und Glas" in Deckung gehen können, "eine Menge Sachen" seien auf ihn gefallen. Auf seiner Kleidung waren Blutflecken zu sehen, er sei aber okay, sagte er.

Die Explosion erschütterte das 9. Arrondissement in Paris kurz vor angekündigten Demonstrationen der "Gelbwesten" in der Hauptstadt. Die Behörden befürchten bei den Protesten eine erneute Eskalation der Gewalt. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind in Paris im Einsatz, um die Demonstrationen abzusichern. In den vergangenen Wochen war es bei den Protesten der Bewegung immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen gekommen. Besonders Paris war betroffen.

(csi/dpa/ap)