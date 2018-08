Vier Tote bei Schießerei in Kanadas Provinz New Brunswick - zwei Polizisten erschossen

Zwei Polizisten erschossen : Vier Menschen bei Schießerei in Kanada getötet

Die kanadische Polizei bei einem Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Gunn

Fredericton In der ostkanadischen Stadt Fredericton in der Provinz New Brunswick sind am Freitagmorgen Schüsse gefallen. Dabei wurden vier Menschen getötet - zwei von ihnen sind Polizisten.

Bei einer Schießerei im Osten Kanadas sind am Freitag vier Menschen getötet worden, darunter zwei Polizisten. Ein Verdächtiger sei mit schweren Verletzungen festgenommen worden, teilte die Polizei von Fredericton in der Provinz New Brunswick bei Twitter mit. Das betroffene Stadtviertel wurde von einem Großaufgebot von Sicherheitskräften für mehrere Stunden abgeriegelt. Später hob die Polizei die Blockaden wieder auf. Die Hintergründe der Schießerei waren zunächst unklar.

Der Angriff ereignet sich morgens in einem ruhigen Wohngebiet im Norden der 60.000-Einwohner-Stadt. Anwohner berichteten laut dem kanadischen Fernsehsender CBC von Schüssen aus einem Fenster in Richtung eines Hofs. Zwei Polizisten hätten am Boden gelegen. Viele Anwohner wurden nach eigenen Angaben durch die Schüsse gegen 7 Uhr (Ortszeit) aus dem Schlaf gerissen.

Schwer bewaffnete Polizisten sowie Rettungssanitäter und Feuerwehrleute rückten daraufhin an und sperrten die Gegend ab, wie CBC berichtete. Mehrere Bewohner von umliegenden Häusern wurden demnach von Polizisten in Sicherheit gebracht. Die örtlichen Behörden forderten die übrige Bevölkerung des Stadtviertels Brookside über Twitter zunächst auf, nicht nach draußen zu gehen. Gegen 10.30 Uhr hob die Polizei die Absperrungen wieder auf, weil keine Gefahr mehr bestehe.



Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach bei Twitter von „schrecklichen Neuigkeiten“. Sein Herz sei bei den Betroffenen der Schießerei. Der Regierungschef in der Provinz New Brunswick, Brian Gallant, sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Er bete für die Toten und deren Familien, sagte er.

Erst vergangenen Monat hatte ein 29-jähriger Angreifer in der Stadt Toronto zwei Menschen getötet und 13 weitere verletzt. Bei der Schießerei starb auch ein zehnjähriges Mädchen. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Angriff für sich.

(mba/dpa/AFP)